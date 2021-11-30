Правительство Венгрии готово провести референдум по вопросам ЛГБТ

ВЕНА, 30 ноября. /ТАСС/. Парламент Венгрии принял во вторник резолюцию, которая позволяет правительству страны провести референдум по вопросам сексуальных меньшинств. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы привержены делу. Мы считаем, что мы <...> должны отказаться от пропаганды ЛГБТ в школах, проводимой с помощью НПО и средств массовой информации, без согласия родителей", - заявил вице-премьер Балаж Орбан. Он также отметил, что правительство Венгрии предоставляет гражданам возможность выразить свою позицию по вопросам гендерной пропаганды.

На референдуме будет поставлен вопрос, поддерживают ли граждане Венгрии проведение семинаров по вопросам сексуальной ориентации в школах без согласия родителей и считают ли они, что процедуру по смене пола следует обсуждать среди детей. Также будет обсуждаться вопрос, следует ли показывать детям медиаконтент, который может повлиять на их сексуальную ориентацию без каких-либо ограничений.

Как заявлял министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, страна не изменит свою политику в отношении запрета пропаганды гомосексуализма в стране и не поддастся давлению в этом вопросе со стороны европейских структур

Еврокомиссия начала 15 июля юридическую процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии и Польши за национальные законы, которые, по мнению Брюсселя, ущемляют права секс-меньшинств. Если Варшава и Будапешт не прислушаются к претензиям ЕК, Брюссель может подать против них иски в Европейский суд юстиции, который под угрозой штрафов вправе обязать эти страны выполнить требования Еврокомиссии. По этой же причине власти ЕС приостановили процесс предоставления Венгрии финансовой помощи на ликвидацию последствий пандемии коронавируса.

Сийярто пояснял, что принятый в Венгрии закон о запрете пропаганды гомосексуализма в стране не притесняет права ЛГБТ-сообщества, а касается сексуального образования детей и подростков до 18 лет. Этот закон, уточнял он, о венгерских детях и говорит следующее: образование венгерских детей до 18 лет в том, что касается вопросов сексуальной ориентации, должно вестись исключительно их родителями.