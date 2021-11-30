Украина провела в Черном море испытания двух катеров типа Island из США

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Ходовые испытания двух катеров типа Island, переданных ранее в ноябре Украине Соединенными Штатами, прошли в акватории Черного моря. Об этом сообщило во вторник украинское агентство Укринформ.

Отмечается, что катера P192 "Сумы" и Р193 "Фастов" успешно прошли испытания в открытом море. В частности, было отработано "маневрирование и другие задачи, необходимые для подготовки судов к эксплуатации в составе дивизиона катеров".

23 ноября пресс-служба военно-морских сил (ВМС) сообщила о прибытии этих катеров на Украину.

Планируется, что "Фастов" и "Сумы" примут участие в обеспечении морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей. В Киеве рассчитывают, что катера позволят ВМС повысить уровень совместимости с флотами государств - членов и партнеров НАТО. Перед отправкой на Украину катера прошли в США техническое обслуживание и довооружение.

Катера Island являются частью американского пакета помощи Украине более чем на $2,5 млрд с 2014 года. В 2018 году правительство США поставило Украине два патрульных катера этого класса, которые вошли в состав военно-морских сил под названиями "Старобельск" и "Славянск". До конца 2021 года, как сообщало Минобороны Украины, планируется получить три катера - "Сумы", "Фастов" и WPB-1336, что позволит сформировать первый катерный дивизион из американских судов.