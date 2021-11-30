Госдеп исключил "Революционные вооруженные силы Колумбии" из списка террористов

ТАСС, 30 ноября. Госдепартамент США исключил группировку "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) из списка организаций, которые признаны террористическими на территории США. Об этом говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте Госдепа.

"После заключения в 2016 году мирного соглашения с правительством Колумбии РВСК была официально распущена и разоружена", - пояснили в Госдепе причины подобного решения. Отмечается, что группировка больше не существует как единая организация, которая занимается терроризмом или террористической деятельностью.

Вместо РВСК Вашингтон внес в указанный список две другие организации, сформированные бывшими членами РВСК: "Революционные вооруженные силы Колумбии - Армия народа" и "Вторая Маркеталия".

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах. За это время его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов превратились в беженцев. В 2016 году в Гаване представители правительства Колумбии и РВСК подписали соглашение о прекращении конфликта. Под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе повстанческой организации была создана политическая партия.