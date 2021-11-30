В Австрии с 1 декабря начинает работу Управление госбезопасности и разведки

ВЕНА, 30 ноября. /ТАСС/. Управление государственной безопасности и разведки начинает работу с 1 декабря 2021 года в Австрии. Об этом сообщило во вторник австрийское министерство внутренних дел.

Новая служба госбезопасности стала преемником Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом. Ее директором стал полицейский следователь Омар Хайяви-Пирхнер. "Защита конституции полностью перестроена и начинает работу", - говорится в распространенном заявлении министра внутренних дел Карла Нехаммера.

В структуре нового силового управления разделены две задачи: обеспечение госбезопасности и разведывательная деятельность. Подразделение по госбезопасности будет заниматься предотвращением атак и предупреждением угроз конституционному строю, а разведка займется сбором информации, ее анализом и исследованием угроз, отметил новый директор Управления госбезопасности и разведки.

Основными актуальными вызовами для нового управления в Австрии называют восстановление доверия среди партнерских служб в Европе и австрийской общественности, борьбу с терроризмом, защиту от угроз демократическому строю от правых экстремистов и экстремистов из числа радикальных противников ограничительных мер против COVID-19, указано в заявлении МВД.

Процесс реформы Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом был ускорен в Австрии после теракта в Вене в ноябре 2020 года. В феврале 2021 года независимая комиссия экспертов опубликовала два доклада о расследовании обстоятельств венской трагедии, в которых указала на необходимость безотлагательной реформы ведомства из-за допущенных просчетов в предотвращении этой атаки.