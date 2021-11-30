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Белый дом: продвигаемые республиканцами санкции по РФ угрожают единству США с союзниками

Американская администрация отмечает, что это нецелесообразно

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Белый дом недоволен действиями республиканцев в Сенате Конгресса США, которые блокируют прохождение проекта оборонного бюджета страны из-за отказа включить туда предложенные ими поправки с дополнительными рестрикциями против трубопровода "Северный поток - 2". Как сообщает во вторник газета Politico, американская администрация убеждена, что продвигаемые республиканцами санкции против РФ лишь ставят под угрозу трансатлантическое единство.

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"Мы видим, что некоторые члены Конгресса добиваются введения санкций, которые на самом деле не сдерживают Россию, а угрожают при этом трансатлантическому единству. [Они делают это], чтобы набрать политические очки у себя дома, при этом они задерживают критически важное финансирование в сфере национальной безопасности по целому ряду не связанных с этим вопросов", - заявил представитель Белого дома. "Это нецелесообразно", - убежден он.

В понедельник республиканцы во время процедурного голосования заблокировали в Сенате Конгресса США дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начался 1 октября). Перед голосованием лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил, что его однопартийцы заблокируют проект бюджета на сумму в примерно $770 млрд в связи с тем, что имеющие большинство демократы не допустили утверждения ряда предложений. Речь идет о пакете с 18 поправками, среди которых - дополнительные рестрикции против трубопровода "Северный поток - 2".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с ТАСС, что не видит рисков для сертификации "Северного потока - 2" из-за возможных новых санкций США.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировали закончить до конца 2019 года, однако из-за рестрикций США работы задерживались. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.

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