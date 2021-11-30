Белый дом: продвигаемые республиканцами санкции по РФ угрожают единству США с союзниками

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Белый дом недоволен действиями республиканцев в Сенате Конгресса США, которые блокируют прохождение проекта оборонного бюджета страны из-за отказа включить туда предложенные ими поправки с дополнительными рестрикциями против трубопровода "Северный поток - 2". Как сообщает во вторник газета Politico , американская администрация убеждена, что продвигаемые республиканцами санкции против РФ лишь ставят под угрозу трансатлантическое единство.

"Мы видим, что некоторые члены Конгресса добиваются введения санкций, которые на самом деле не сдерживают Россию, а угрожают при этом трансатлантическому единству. [Они делают это], чтобы набрать политические очки у себя дома, при этом они задерживают критически важное финансирование в сфере национальной безопасности по целому ряду не связанных с этим вопросов", - заявил представитель Белого дома. "Это нецелесообразно", - убежден он.

В понедельник республиканцы во время процедурного голосования заблокировали в Сенате Конгресса США дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начался 1 октября). Перед голосованием лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил, что его однопартийцы заблокируют проект бюджета на сумму в примерно $770 млрд в связи с тем, что имеющие большинство демократы не допустили утверждения ряда предложений. Речь идет о пакете с 18 поправками, среди которых - дополнительные рестрикции против трубопровода "Северный поток - 2".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с ТАСС, что не видит рисков для сертификации "Северного потока - 2" из-за возможных новых санкций США.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировали закончить до конца 2019 года, однако из-за рестрикций США работы задерживались. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.