Рада приняла закон о капелланах в армии

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла закон о Службе военного капелланства. Об этом во вторник сказано в сообщении пресс-службы парламента.

"Закон регулирует отношения в сфере реализации конституционного права на свободу мировоззрения и вероисповедания военнослужащих <...>, а также определяет правовые и организационные принципы и принципы деятельности Службы военного капелланства", - говорится в нем. Согласно документу, предельная численность службы не может быть меньше, чем 0,15% от предельной численности соответствующих силовых органов (Вооруженных сил, Национальной гвардии и других).

Отмечается, что в законе закреплен статус военного капеллана как военнослужащего, а также определены его функциональные обязанности и требования к нему. Кроме того, предусмотрена процедура определения квот конфессионального представительства. В законе указано, что в отношении 90% штатных должностей распределение квот осуществляется с учетом религиозной принадлежности личного состава, а 10 процентов - по предложению начальника Службы военного капелланства.

Среди обязательных требований для занятия должности военного капеллана является наличие высшего богословского образования.

Предусмотрено, что при министерстве обороны и МВД создается межконфессиональный совет по вопросам военного капелланства как совещательных органов.

Издание "Страна" сообщало ранее, что перед принятием в целом закона в него были внесены поправки, которые якобы "фактически запрещают священникам УПЦ (Украинская православная церковь - прим. ТАСС) быть военными капелланами". Глава Синодального информационно-просветительского отдела канонической УПЦ, митрополит Климент сообщал в этой связи, что церковь будет добиваться возможности для верующих УПЦ, которые служат в вооруженных силах Украины, "иметь равные права со всеми остальными военнослужащими исповедовать свою религию и не подвергаться дискриминации по религиозному признаку".

Церковный раскол

Сейчас на Украине действует единственная каноническая православная церковь - УПЦ. Однако усилиями прежнего руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций - Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви - была создана неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ), что лишь усилило противоречия в украинском обществе. Нападения на храмы и прихожан канонической церкви на Украине в последние годы приобрели регулярный характер.

Центральная власть Украины на протяжении последних лет прямо поддерживает раскольников. Ярым приверженцем создания новой церковной структуры на Украине был экс-президент страны Петр Порошенко. Сменивший его на посту Владимир Зеленский изначально давал понять, что не является сторонником какой-либо церкви в государстве. Однако затем позиция Зеленского изменилась. Во время визита в Стамбул в октябре 2020 года он встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем, и по его приглашению Варфоломей 24 августа 2021 года посетил Киев.

Согласно опросу, проведенному "Центром социального мониторинга" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко в январе 2020 года, к прихожанам канонической УПЦ себя относят 20,7% опрошенных, к прихожанам ПЦУ - 38,6 %. В то же время согласно исследованию Центра Разумкова в январе 2020 года, 27,6% опрошенных назвали себя "просто православными", к УПЦ отнесли себя 13,8%, к ПЦУ - 34%.

Кроме того, по данным различных соцопросов, на Украине около 7% верующих называют себя прихожанами Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), 4 % - Римской католической церкви (РКЦ), 2 % - протестантами, 2 % - мусульманами, 5 % - приверженцами других религий.