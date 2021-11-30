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Премьер Таджикистан и вице-премьер РФ обсудили развитие сотрудничества двух стран

Российская делегация прибыла в Таджикистан для ознакомления с ходом строительства пяти школ с русским языком обучения, которые возводятся российской стороной в пяти городах страны

ДУШАНБЕ, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и зампредседателя правительства России Алексей Оверчук, который прибыл в Душанбе с рабочим визитом, рассмотрели во вторник состояние сотрудничества двух стран по ключевым аспектам. Об этом сообщило агентство Ховар.

По информации агентства, в ходе встречи было подчеркнуто, что Россия является одним из основных партнеров Таджикистана. Стороны обсудили состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и назвали приоритетными направлениями расширения сотрудничества энергетику, промышленность, транспорт, образование и науку, развитие цифровой экономики, банковское дело, таможенные вопросы сельское хозяйство, а также привлечение российского капитала в экономику Таджикистана.

Российская делегация во главе с Оверчуком прибыла в Таджикистан для ознакомления с ходом строительства пяти школ с русским языком обучения, которые возводятся российской стороной в пяти городах страны.

Теги
ТаджикистанРоссияРасулзода, КохирОверчук, Алексей Логвинович
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