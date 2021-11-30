МИД Греции назвал успешным подписание протокола на сессии межправкомиссии в Москве

АФИНЫ, 30 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис назвал во вторник успешным подписание протокола о сотрудничестве по итогам 13-й пленарной сессии смешанной российско-греческой межправительственной комиссии, он открывает путь для нового, более глубокого взаимодействия двух стран. Это заявление, сделанное Варвициотисом в Москве после завершения заседания и подписания ряда совместных документов, распространил пресс-офис первого замминистра иностранных дел.

"Сегодня здесь, в Москве, вместе с заместителем министра транспорта [Греции] Михалисом Пападопулосом, генеральным секретарем по туризму Вики Лойзу и главой Независимого налогового управления (AADE) Йоргосом Пицилисом мы подписали с греческой стороны ряд важных соглашений и протокол о сотрудничестве с Россией, - сказал Варвициотис. - В качестве сопредседателя 13-й сессии Смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству вместе с сопредседателем с российской стороны, министром транспорта Российской Федерации Виталием Савельевым подписанием протокола о сотрудничестве мы открыли новую страницу в греко-российских отношениях. Это успешное соглашение, которое открывает путь для нового, более глубокого сотрудничества между Грецией и Россией и которое закладывает основы для продуктивного и успешного визита премьер-министра [Греции Кириакоса Мицотакиса в РФ] 8 декабря".

По словам Варвициотиса, успешное завершение работы смешанной российско-греческой межправительственной комиссии и подписание протокола являются результатом интенсивной подготовки и консультаций в течение предыдущего периода рабочих групп соответствующих министерств с российской стороной при координации с греческой стороной министерством иностранных дел и посольством Греции в Москве. "Ее проведение и успешное завершение реализует волю наших стран к дальнейшему укреплению наших экономических и торговых отношений в областях, представляющих взаимный интерес, таких как энергетика, туризм, транспорт, научно-техническое сотрудничество, межрегиональное сотрудничество, культура и вопросы налогового администрирования", - сказал Варвициотис, поблагодарив российскую сторону за сотрудничество. "Я также благодарю всех, кто участвовал с греческой стороны в этих многомесячных переговорах из министерства иностранных дел и соответствующих ведомств. Наконец, позвольте мне сообщить вам, что следующая 14-я сессия межправкомиссии пройдет в Греции", - сказал первый замглавы МИД.

По сообщению его пресс-офиса, многостраничный протокол о сотрудничестве охватывает следующие области: энергетика и перспективы энергетического сотрудничества в свете приоритетов климатической политики, нефть и газ, электроэнергия, транспорт, туризм, научно-техническое сотрудничество, межрегиональное сотрудничество, инвестиционное и деловое сотрудничество.

Подписан пакет документов

Также подписаны четыре отдельных двусторонних соглашения о сотрудничестве. Это - соглашение в области развития и эксплуатации пятиватных и шестиватных энергообъектов между Министерством развития и инвестиций Греции и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Программа совместных действий Министерства туризма Греции и Федерального агентства по туризму РФ на период 2022-2024 годов в области туризма, Меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налогового администрирования между Независимым государственным налоговым управлением Греческой Республики (AADE) и Федеральной налоговой службой РФ, Протокол о внесении изменений в российско-греческое межправительственное Соглашение о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод. Стороны также договорились продолжить сотрудничество по подписанию соглашений в ряде других областей, включая План совместных действий между Греческой Республикой и Российской Федерацией на период 2022-2024 годов.