Суд Киева разрешил задержать главу Крыма Аксенова

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд разрешил задержать главу Крыма Сергея Аксенова.

"Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание самопровозглашенного председателя аннексированного Крыма (Украина не признает Крым российским - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении инстанции во вторник. При этом фамилия Аксенова полностью не указывается, а приводится только ее первая буква.

Отмечается, что ранее офис генерального прокурора Украины ходатайствовал в Шевченковском районном суде Киева "о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого гражданина А. с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей". Однако 4 октября суд первой инстанции отказал в удовлетворении этого ходатайства, после чего прокурор подал жалобу. "По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба, поданная прокурором, удовлетворена, определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 4 октября 2021 года отменено", - говорится в сообщении суда.

На Украине Аксенов подозревается в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, "в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти", в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в нем", в "террористическом акте, блокировании транспортных коммуникаций, захвате государственных или общественных зданий".

Решение суда Киева по Аксенову на практике носит формальный характер, так как непосредственное задержание его невозможно по причине отсутствия на Украине.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.