США пригласили на "Саммит за демократию" лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо приглашен на организуемый США "Саммит за демократию". Это подтвердил во вторник помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайен Николс.

"Это верно <...>. И он будет выступать на этом мероприятии", - сказал Николс, отвечая на соответствующий вопрос одного из законодателей во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Вашингтон намерен провести "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры государств, правозащитники и бизнесмены, 9-10 декабря в режиме видеоконференции. Принять в нем участие пригласили 110 стран и территорий. В списке, опубликованном Госдепом, фигурирует китайский остров Тайвань, однако в нем нет КНР, а также России, Турции, Египта и ряда других стран. Венесуэла в числе приглашенных также не указана.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что цель данного мероприятия - "разделить людей, страны на демократические и недемократические". Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала форум "химерой, которая должна показать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную, объединительную повестку".

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.