Члены ОДКБ призвали ядерные державы не размещать ядерное оружие за рубежом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Государства ОДКБ приняли заявление, в котором призывают страны Договора о нераспространении ядерного оружия ограничиться его размещением на своих территориях. Об этом говорится в тексте заявления, распространенном во вторник.

"Государства - члены ОДКБ настоятельно призывают государства - участники Договора о нераспространении ядерного оружия, обладающие ядерным оружием, ограничиться его дислокацией на своих территориях без его размещения за рубежом, ликвидировать всю инфраструктуру, позволяющую обеспечить быстрое развертывание этого оружия на территории неядерных государств, воздержаться от проведения учений, связанных с отработкой навыков применения ядерного оружия личным составом вооруженных сил государств, не обладающих такими вооружениями", - говорится в сообщении.

В документе подчеркивается недопустимость провокационных действий у границ государств - членов ОДКБ, которые могут привести к опасным инцидентам и росту военно-политической напряженности. "Выражаем глубокую озабоченность перемещением иностранных террористов-боевиков в зоны вооруженных конфликтов", - отмечается в нем.

"Государства - члены ОДКБ подчеркивают важность снижения напряженности на континенте и ожидают конструктивной реакции стран НАТО на меры, представленные в Открытом обращении министров иностранных дел государств - членов ОДКБ к министрам иностранных дел государств - членов НАТО об укреплении взаимного доверия и развитии сотрудничества от 22 мая 2019 года", - говорится в заявлении.

Отмечается, что наращивание систем стратегической ПРО и их развертывание в одностороннем порядке в различных регионах мира могут неблагоприятно сказываться на международной и региональной безопасности и усложнять дипломатические отношения. "Государства - члены ОДКБ выступают против подобных шагов и считают недопустимыми попытки обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других", - отмечается в документе.

ДРСМД

Кроме того, авторы заявления выразили сожаление в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 1987 года. "В отсутствие данного договора, который на протяжении 30 лет составлял одну из основ системы контроля над вооружениями, возникают дополнительные риски гонки вооружений и возрастания ракетных угроз", - говорится в нем.

Страны ОДКБ заявили о неприятии курса на военно-политическое сдерживание государств - членов организации. "Подчеркиваем, что наращивание имеющихся, создание и развертывание новых военных группировок, военной инфраструктуры и логистических возможностей, а также увеличение масштабов учений на сопредельных к зоне ответственности ОДКБ территориях ведут к нагнетанию напряженности и подрывают усилия по формированию общего и неделимого пространства безопасности", - говорится в документе.

Также авторы заявления выразили обеспокоенность в связи с нарушениями положений Конвенции Монтрё 1936 г. и призывают к ее неукоснительному соблюдению. "Государства - члены ОДКБ убеждены, что деэскалации ситуации и уменьшению опасности возникновения непреднамеренных инцидентов способствовали бы сокращение военной активности вблизи зоны ответственности ОДКБ, отвод уже развернутых или "непрерывно ротируемых" группировок войск (сил) в места постоянной дислокации, отказ от применения или угрозы применения силы и от политики, нацеленной на достижение превосходства в военной сфере", - отмечается в заявлении.