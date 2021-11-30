Британские СМИ сравнили новую главу МИД с Тэтчер после ее поездки на танке в Эстонии

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Поездка новой главы МИД Великобритании Элизабет Трасс на танке во время визита в Эстонию впечатлила британские СМИ, которые увидели в этом проявление лидерских амбиций со стороны министра и отсылку к действиям экс-премьера страны Маргарет Тэтчер (1925-2013).

Как отметила газета The Times, Трасс, представляющая Консервативную партию и ранее неоднократно выражавшая свое восхищение политикой Тэтчер, которая возглавляла правительство тори с 1979 по 1990 год, вероятно, целенаправленно прокатилась на танке, чтобы тем самым вызвать ассоциации с "железной леди". Издание напомнило, что Тэтчер также совершила поездку на танке в 1986 году во время посещения ФРГ.

Трасс во вторник совершила визит в Эстонию, где провела встречу с министром иностранных дел республики Эвой-Марией Лийметс, в преддверии заседания глав МИД НАТО в Риге, которое продлится с 30 ноября по 1 декабря. Его участники намерены обсудить вопросы сдерживания России и Китая, рассмотреть основные тезисы новой Стратегической концепции альянса, которая должна быть утверждена летом 2022 года на саммите в Мадриде, обсудить операции и повышение оборонных расходов альянса, сделать выводы из провала миссии НАТО в Афганистане и обсудить отношения альянса со странами-партнерами - Швецией, Финляндией, Украиной и Грузией.

Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивен Лавгроув, выступая во вторник в комитете по вопросам обороны Палаты общин британского парламента, заявил, что страны НАТО намерены внимательно следить за действиями России в Европе. По словам Лавгроува, Запад незамедлительно отреагирует на возможные, как он утверждал, агрессивные действия России в отношении Украины. "Речь идет о нечто большем, чем просто осуждение. Я бы не хотел развивать эту мысль, поскольку решающее слово остается за премьер-министром [Британии Борисом Джонсоном]", - сказал советник, слова которого приводит агентство PA.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Песков не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщал со своей стороны, что никакой напряженности на границе России с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.