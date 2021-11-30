Глава MI6: растущая военная мощь Китая создает вызов миру и глобальной безопасности

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Растущая военная мощь Китая, а также его склонность недооценивать Запад создают серьезный вызов миру и глобальной безопасности. С таким утверждением выступил во вторник в Международном институте стратегических исследований (IISS) глава службы внешней разведки Соединенного Королевства MI6 Ричард Мур.

"Нас беспокоят попытки китайского правительства искажать общественный дискурс и влиять на принятие политических решений по всему миру, - заявил Мур. - Растущая военная мощь Пекина, а также стремление [китайской коммунистической] партии решить тайваньский вопрос, если понадобится - силой, также представляют собой серьезный вызов глобальной стабильности и миру".

Мур считает, что китайское руководство все больше отдает предпочтение смелым и решительным действиям, а также верит "в собственную пропаганду о том, что Запад одрях, недооценивая решимость Вашингтона". По словам главы MI6, "риск того, что Китай допустит просчет из-за чрезмерной самоуверенности вполне реален".

Он отметил, что в настоящий момент главной задачей MI6 является адаптация к условиям, в которых влияние Китая в мире постоянно растет. В разведслужбе полагают, что Пекин расставляет по всему миру "цифровые и долговые западни", используя в качестве рычагов влияния данные, собираемые с помощью китайских технологических решений, а также финансовые возможности КНР, позволяющие китайскому бизнесу активно приобретать доли в западных предприятиях. Мур заявил, что в Лондоне хотят, чтобы в других странах осознавали существующие риски, и намерены укреплять союзы с государствами, которые также обеспокоены вызовами, которые создает Китай.

Противодействие РФ

Закончив говорить об усилении китайского влияния, Мур сразу обратился к теме российской угрозы, подчеркнув, что британское разведывательное сообщество посвятило уже больше века работе, направленной на то, чтобы улучшить понимание процессов, происходящих в России.

"Мы продолжаем сталкиваться с острой непосредственной угрозой со стороны России. Мой отец был направлен работать в Москву в 60-х годах, и мои самые ранние воспоминания - воспоминания о России. Я испытываю глубокое уважение к истории и культуре России, а также к ее народу. Текущие сложные отношения с РФ - это не то, чего хочет Соединенное Королевство, однако мы сделаем все, что потребуется, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, сдерживать [Россию] и защищаться от всего спектра угроз, которые исходят от Москвы", - утверждал Мур.

По его словам, Лондон не стремится к конфронтации с Москвой и хотел бы вести с ней диалог по поводу общих угроз и "легитимных интересов", однако это будет возможно лишь в том случае, если РФ "прекратит дестабилизирующую деятельность", которую она якобы ведет.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы должны сдерживать российскую деятельность, которая идет вразрез с основанной на правилах международной системой. Ни одна страна - в Европе или за ее пределами - не должна поддаться соблазну, решив, что ничем не сбалансированные уступки России приведут к улучшению ее поведения", - считает он.

В своей речи Мур также отметил необходимость сдерживать угрозу, исходящую со стороны Ирана, и вернуться к соблюдению сделки по ядерной программе Тегерана. Он упомянул и о том, что MI6 "взаимодействует с "Талибаном" (движение запрещено в РФ), проверяя его готовность сотрудничать" с Западом в борьбе с террористическими группировками.