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Минфин США считает уместным финансовое давление на РФ из-за ситуации на границе с Украиной

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен согласна с тем, что для США было бы уместно оказывать финансовое давление на Россию в связи с приписываемым Москве наращиванием военного присутствия у границ с Украиной. Соответствующее заявление глава ведомства сделала во вторник на слушаниях в комитете по банковским, жилищным и городским делам Сената Конгресса США.

Один из сенаторов призвал Минфин "направить жесткий сигнал" Москве за счет оказания "значительного и ощутимого финансового давления" на РФ в связи с ситуацией у границ с Украиной. "Я согласна с тем, что это уместно", - ответила Йеллен.

Теги
УкраинаСШАРоссияЙеллен, Джанет
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