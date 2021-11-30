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Главы МИД стран НАТО обсудили возможности санкций против РФ в случае "агрессии на Украине"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны НАТО обмениваются разведданными о действиях РФ в отношении Украины
© EPA-EFE/TOMS KALNINS/POOL

РИГА, 30 ноября. /ТАСС/. Главы МИД стран НАТО обсудили в Риге возможности введения экономических санкций и политических мер против России в случае предполагаемой "агрессии на Украине". Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров иностранных дел стран альянса в Риге.

"Мы обсудили санкции, политические меры и мы увидели готовность и способность поддерживать экономические санкции против России, когда это необходимо", - сказал он.

Столтенберг сообщил, что страны НАТО обмениваются разведданными о действиях РФ в отношении Украины. "Союзники по НАТО договорились совместно использовать разведданные и осуществлять тщательный мониторинг действий России в отношении Украины. Это дает нам необходимую информацию, и мы активно оцениваем ситуацию и оказываем политическую и техническую поддержку Украине", - сказал он.

Столтенберг ушел от ответа на вопрос, может ли НАТО поддержать Украину военными мерами в случае конфликта с РФ. НАТО не знает намерений России в отношении Украины, но готовится к возможности применения Россией военной силы против Украины, заявил Столтенберг.

Теги
УкраинаРоссияСтолтенберг, Йенс
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