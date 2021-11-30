Глава МИД Румынии назвал ситуацию на Украине и в регионе Черного моря тревожной

РИГА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Румынии Богдан Ауреску назвал ситуацию на Украине и в регионе Черного моря "тревожной". Об этом он заявил во вторник по прибытии на встречу глав МИД стран - участниц НАТО в Риге.

"Мы обсудим сегодня тревожную ситуацию по соседству с альянсом, на Украине и вокруг нее, в регионе Черного моря", - сказал министр.

"Безопасность Черного моря - это составная часть безопасности НАТО в целом, и события, происходящие в регионе Черного моря, влияют на евроатлантическую безопасность", - утверждал Ауреску. "Как альянс мы должны найти соответствующие ответы, не допустить, чтобы Черное море стало инструментом пагубного влияния и дестабилизации, особенно для наших партнеров".

"Очень важно иметь высокий уровень стратегической ситуационной осведомленности о том, что происходит на местах, - продолжал министр. - Также важно укрепить позицию сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге, в том числе на Черном море".

Ауреску сообщил, что в среду ситуация по соседству с альянсом будет обсуждена с представителями Украины и Грузии и он подтвердит "полную поддержку суверенитету и территориальной целостности партнеров альянса".