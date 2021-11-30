Офис Зеленского назвал "затягиванием времени" отказ КС назначить судей по квоте президента

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский расстроен отказом Конституционного суда (КС) принять присягу кандидатов на места судей по президентской квоте. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Президент расстроен отказом Конституционного суда. Для офиса президента это выглядит как затягивание времени с надеждой на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает и Верховный суд одобрит выгодные решения для скомпрометированной верхушки КС", - написал он в Facebook.

Вместе с тем, добавил Никифоров, президент надеется, что Верховный суд "осознает общественный запрос на судебную реформу, как и то, что она является ключевым условием для экономического развития государства".

Ранее КС отказался приводить к присяге новых судей, которых 26 ноября назначил Зеленский вместо отстраненного им председателя КС Александра Тупицкого и его коллеги Александра Касминина. Суд признал невозможным приведение к присяге Александра Петришина и Оксаны Грищук, объяснив это отсутствием вакансий по квоте президента.

Согласно ст. 148 конституции, в состав КС входят 18 судей, шесть из которых назначает президент, шесть - парламент и шесть - съезд судей. Как заявили в инстанции, на момент подписания указа о назначении Петришина и Грищук все шесть должностей по квоте главы государства были заняты. Эти должности занимают назначенные в разное время разными президентами судьи Сергей Головатый, Александр Касминин, Виктор Колесник, Василий Лемак, Владимир Мойсик, Александр Тупицкий, конституционный срок полномочий которых не истек. Таким образом, КС не считает уволенными в предусмотренном конституцией порядке Касминина и Тупицкого, указы о назначении которых Зеленский упразднил 27 марта. 14 июля этого года Верховный суд признал это решение президента незаконным. Дело находится на апелляционном рассмотрении в Большой палате Верховного суда.

В минувший понедельник десять общественных организаций обратились в КС с требованием не приводить к присяге назначенных президентом судей. Ранее организации обратились к Зеленскому, требуя не назначать новых судей из-за угрозы делегитимизации КС. В свою очередь офис президента сообщил, что назначение Петришина и Грищук осуществлено на освободившиеся в марте места.