Экс-помощник Трампа предоставил данные по расследованию штурма Капитолия

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Бывший глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз предоставил сведения, которые были запрошены у него специальным комитетом Палаты представителей Конгресса США, проводящим расследование штурма Капитолия 6 января. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении конгрессмена Бенни Томпсона (демократ от штата Миссисипи), являющегося председателем этого органа.

По его словам, "Медоуз взаимодействует со спецкомитетом через своего адвоката". "Он предоставил сведения комитету и вскоре придет для первой дачи показаний", - отметил законодатель. "Спецкомитет ожидает, что все свидетели, включая Медоуза, предоставят всю запрошенную информацию, которую спецкомитет, согласно закону, должен получить, - подчеркнул Томпсон. - Комитет оценит, в какой степени выполняются требования наших повесток, после дачи показаний".

В конце сентября комитет обязал ряд лиц, в том числе бывших помощников 45-го президента США Дональда Трампа, выступить на слушаниях и предоставить всю имеющуюся у них информацию о событиях 6 января. Им были направлены соответствующие повестки.

Медоуз в предыдущей администрации США занимал должность главы аппарата сотрудников Белого дома. Он считался одним из лиц, приближенных к Трампу. Какую именно информацию запросили у него законодатели, пока не уточняется.

Ранее в текущем месяце политическому консультанту Стивену Бэннону, который являлся при Трампе политическим стратегом Белого дома, предъявили обвинения в неуважении к Конгрессу США за неявку на слушания в указанном комитете.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.