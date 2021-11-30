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Финляндию выбрали председателем ОБСЕ на 2025 год

В МИД страны отметили, что "будущее председательство - свидетельство работы и приверженности Финляндии продвижению мира и стабильности в Европе"

ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноября. /ТАСС/. Финляндия станет председателем ОБСЕ в юбилейном для организации 2025 году. Об этом сообщил во вторник финский МИД.

"ОБСЕ сегодня выбрала Финляндию в качестве председателя на 2025 год. В 2025 году исполнится 50 лет с момента проведения [в Хельсинки] Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и одобрения Хельсинкского заключительного акта. Будущее председательство является конкретным свидетельством работы и приверженности Финляндии продвижению мира и стабильности в Европе", - говорится в сообщении.

Как заявлял ранее президент Финляндии Саули Ниинистё, "дух Хельсинки" (принципы, заложенные в подписанном в 1975 году в Хельсинки Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе) "является глобальной необходимостью", это, по его мнению, работающий метод для преодоления разобщенности и недоверия".

В последний раз Финляндия была председателем ОБСЕ в 2008 году.

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