Псаки заявила, что США и Россия поддерживают контакты на высоком уровне

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Вашингтон и Москва поддерживают контакты на высоком уровне, но американская сторона сейчас не может объявить о каких-либо предстоящих контактах президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Журналист попросил ее прокомментировать публикацию в газете The Washington Post, согласно которой помощники Байдена готовятся к его виртуальной встрече с главой российского государства в декабре. По версии Псаки, данная информация "поступила от российской стороны". "Мне на данный момент нечего анонсировать или прогнозировать", - добавила она. "Очевидно, что в продолжение саммита, состоявшегося этим летом, мы поддерживаем контакты с российскими коллегами на высоком уровне", - сказала также пресс-секретарь Белого дома.

Комментируя утверждения о ситуации на границе между Украиной и РФ, Псаки отметила: "Мы глубоко озабочены обострившейся риторикой, сообщениями о наращивании сил на границе". Как она констатировала, госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить данный вопрос с коллегами на встрече глав МИД стран НАТО в Риге.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что в Москве фиксируют исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить РФ как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная активность является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Кроме того, Песков отмечал, что "совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории" России ассоциировать с агрессивными планами.