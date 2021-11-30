AFP: суд во Франции планирует огласить приговор Франсуа Фийону в мае 2022 года

ПАРИЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа во вторник завершил слушания по жалобе экс-кандидата в президенты и бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона на приговор по делу о фиктивном трудоустройстве его жены. Как сообщает агентство AFP, дата оглашения вердикта предварительно назначена на 9 мая 2022 года.

Отмечается, что срок может измениться, если до 14 декабря суд не примет решения по двум приоритетным вопросам конституционности законов, на основании которых было вынесено решение первой инстанции. В этом случае вопросы могут быть направлены в Кассационный суд.

В понедельник генпрокуратура Франции потребовала приговорить бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона к пяти годам лишения свободы, из них к четырем условно. Кроме того, прокуратура настаивает на штрафе для Фийона в размере 375 тыс. евро и поражении в избирательных правах сроком на 10 лет. Для его жены Пенелопы Генпрокуратура потребовала два года лишения свободы условно, штраф в 100 тыс. евро и также поражение в избирательных правах на 10 лет.

Скандал вокруг Фийона, бывшего на тот момент ведущей фигурой французских правоцентристов, разразился во время предвыборной президентской кампании 2017 года. Еженедельная газета "Канар аншене" выступила с утверждением, что супруга бывшего премьера и кандидата в президенты страны в течение восьми лет получала зарплату как парламентский помощник, не выполняя никакой работы. Первоначально на эту должность Пенелопу Фийон оформил сам политик, будучи депутатом Национального собрания (нижняя палата парламента республики). После того как Фийон был назначен премьером, его супругу переоформил преемник на должности депутата Марк Жуло.

В июне 2021 года Исправительный суд Парижа признал Фийона виновным по данному делу, назначив ему пять лет лишения свободы, два из которых он должен был отбыть в тюрьме. Его жена была приговорена тогда к условному трехлетнему тюремному сроку. В отношении супругов назначен штраф в 375 тыс. евро каждому. 15 ноября Апелляционный суд Парижа начал рассмотрение апелляции экс-премьера и его супруги по этому делу.