Принц Уильям встретился с афганскими беженцами

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Британский принц Уильям, занимающий второе место в очереди престолонаследия, встретился с афганскими беженцами, которые покинули родину после захвата власти в Кабуле боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ). Как сообщило агентство PA , во вторник герцог Кембриджский посетил гостиницу в городе Лидс, в которой на временной основе разместились около 175 мигрантов из Афганистана.

"Самое главное, что теперь вы находитесь в безопасности. У вас прекрасное будущее, вам не могли оказать более теплый прием. Спасибо вам за все, что вы сделали для нас", - заявил принц Уильям, обращаясь к беженцам, большинство из которых работали на британские власти во время военной операции НАТО в Афганистане. Отмечается, что в ходе разговора с герцогом Кембриджским мигранты назвали наступление талибов на Кабул основной причиной, по которой они были вынуждены покинуть Афганистан.

Кроме того, принц Уильям побывал в Лидсе в здании благотворительной организации Catch, которая помогает детям афганских беженцев быстрее интегрироваться в новую для себя культурную среду. В частности, он поиграл в настольный теннис с одним из постоянных посетителей молодежного центра, который специализируется на работе с подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Великобритания завершила вывоз из Кабула своих подданных и помогавших им афганцев к 31 августа после захвата власти в стране талибами. Всего в августе Лондон эвакуировал из Афганистана около 15 тыс. гражданских лиц, включая афганцев, и 1 тыс. военнослужащих королевских вооруженных сил.