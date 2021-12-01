Лидеры Кипра и КНР договорились вывести отношения на уровень стратегического партнерства

НИКОСИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшегося между ними во вторник телефонного разговора отметили наличие позитивной динамики в контактах между их странами и договорились вывести отношения между Пекином и Никосией на уровень стратегического партнерства. Об этом сообщает канцелярия главы островного государства.

Состоявшийся диалог двух лидеров был приурочен к 50-летию установления дипломатических отношений между КНР и Кипром. "Обе стороны высоко оценили положительную динамику развития китайско-кипрских отношений и провели углубленный обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес", - сказано в сообщении. В нем также подчеркивается, что лидеры двух стран "договорились поднять отношения до уровня стратегического партнерства, создав условия для очень плодотворного сотрудничества в политической, социальной и экономической сферах".

В канцелярии отметили, что стороны подтвердили свое уважение к тому выбору, который обе страны сделали на пути своего развития, а также к той внутренней и внешней политике, которой следуют Пекин и Никосия. Лидеры двух государств вновь заявили о том, что их странам следует продолжать оказывать взаимную поддержку в круге вопросов, затрагивающих ключевые интересы и основные проблемы друг друга. "Кипр подтвердил свою твердую приверженность принципу одного Китая, а Китай будет продолжать поддерживать усилия Кипра по защите своего суверенитета и территориальной целостности и поддерживать всеобъемлющее, справедливое и прочное урегулирование кипрской проблемы в рамках соответствующих резолюций ООН и международного права", - подчеркивается в сообщении президентской канцелярии.

В нем также отмечается, что во время состоявшегося телефонного разговора лидеры двух стран согласились продолжить сотрудничество по линии проекта "Один пояс, один путь", которое осуществляется в рамках ранее подписанного меморандума о взаимопонимании. Кроме того, обе стороны договорились о дальнейшем углублении экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества и подтвердили свою приверженность созданию открытой, справедливой, честной и недискриминационной деловой среды. Они также "выразили готовность активно продвигать взаимный доступ к рынкам высококачественных продуктов питания и сельскохозяйственной продукции и поощрять свои деловые секторы к использованию всех доступных платформ для расширения сотрудничества".

Президенты двух стран дали высокую оценку той солидарности, которая была продемонстрирована КНР и Республикой Кипр в совместной борьбе с пандемией. Они также пообещали среди прочего изучить возможность установления между их странами регулярного прямого авиасообщения.