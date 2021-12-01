Украина и Франция подписали контракт на строительство пяти пограничных кораблей

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Украинская компания "Нибулон" и французская Оcea подписали контракт на строительство пяти пограничных кораблей в Николаеве. Об этом во вторник сообщило Министерство внутренних дел Украины на своем официальном сайте.

"Сегодня, 30 ноября, между французской судостроительной компанией Оcea и украинской компанией "Нибулон" был подписан контракт о строительстве пяти судов для нужд Госпогранслужбы Украины. Производство будет сосредоточено в Николаеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности Госпогранслужба Украины получит 20 таких кораблей, 15 из которых построят во Франции. "Передача первого судна пройдет в Одессе. Планируется, что его спустят на воду уже 9 декабря. В январе 2022 года экипаж судна пройдет специальную переподготовку с французскими специалистами", - сообщили в министерстве.

Корабельный проект реализуется в рамках подписанного между двумя странами в 2019 году рамочного межправительственного соглашения. В целом оно предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими европейскими банками строительства французских кораблей на сумму €136,5 млн с локализацией части производства на Украине, напомнили в МВД.

В министерстве отметили, что подписание контракта является официальным началом строительства французских судов на Украине, которое должно завершиться в течение двух лет. "Ожидается, что все пять кораблей будут спущены на воду с Николаевского завода до конца 2023 года", - проинформировали в МВД. Отмечается также, что французские корабли будут укомплектованы произведенными на Украине надувными лодками.

В июле текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Францией и Украиной о закупке 130 грузовых электрических локомотивов компании Alstom. Их приобретут для компании "Украинская железная дорога". До конца года на Украину также должны прибыть вертолеты французской компании Airbus Helicopters для нужд МВД в рамках ранее подписанного контракта.