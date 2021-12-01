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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Власти Польши ввели запрет пребывания посторонних на границе с Белоруссией

Он будет действовать до 1 марта

ВАРШАВА, 1 декабря. /ТАСС/. Глава МВД Польши Мариуш Каминьский на три месяца ввел запрет пребывания посторонних в граничащей с Белоруссией зоне, где ранее действовало чрезвычайное положение. Об этом свидетельствует опубликованное во вторник поздним вечером распоряжение.

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Запрет охватывает 183 населенных пункта, расположенных на границе с Белоруссией на расстоянии около 3 км от нее. Срок действия распоряжения - с 1 декабря текущего года по 1 марта будущего года.

Решение было принято на основании новых поправок к закону "О государственной границе", которые были утверждены парламентом и президентом Польши во вторник.

Положения обновленного закона позволяют ввести запрет в особо уязвимых районах вдоль внешней границы республики - с Белоруссией, Украиной и Россией - на основании приказа главы МВД после консультаций с командующим пограничной службой. Запрет не касается местных жителей указанных территорий, а также тех, кто работает в этой зоне, занимается решением административных вопросов или участвует в богослужениях.

Также запрет не коснется бригад скорой помощи и других экстренных служб экстренной помощи, дежурных офицеров и солдат. На определенный период времени и на определенных условиях командующий пограничной службой сможет разрешить другим людям, в частности журналистам, находиться на указанной территории.

Из-за обострения миграционной ситуации Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, и с начала сентября не допускает туда посторонних, включая СМИ. Согласно польским законам, ЧП не может продолжаться дольше 90 дней. Этот срок истекает 2 декабря.

В новость внесена правка (0:57 мск) - передается с уточнением фамилии министра в первом абзаце, верно - Каминьский.

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БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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