Правящая партия Гондураса признала поражение своего кандидата на президентских выборах

ГАВАНА, 1 декабря. /ТАСС/. Национальная партия Гондураса переходит в оппозицию после поражения ее кандидата Насри Асфура на выборах президента республики и намерена препятствовать возможным злоупотреблениям властью со стороны победителей. Об этом заявил во вторник в эфире местной радиостанции Radio America пресс-секретарь политической силы Килветт Сабдьель.

"Теперь в качестве оппозиции мы будем защищать демократию. Национальная партия не допустит злоупотребления властью сейчас и в дальнейшем. Желаем всяческих успехов тем, кто победил", - сказал он. Сабдьель также отметил спокойную обстановку в стране, "несмотря на то, что Национальная партия не была избрана, чтобы быть во главе правительства".

По данным Национального избирательного совета Гондураса, кандидат от альянса во главе с левой Партией свободы и перестройки Сиомара Кастро набирает 53,4% голосов по итогам обработки более половины протоколов с участков для голосования на прошедших в воскресенье президентских выборах. Ее ближайший преследователь, мэр столицы страны - Тегусигальпы - Насри Асфура, представляющий правящую правоконсервативную Национальную партию, получает 34% голосов избирателей.

В парламенте, по предварительным данным, Партия свободы и перестройки получает 50 кресел из 128, Национальная партия - 42.