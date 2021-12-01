Блинкен и Столтенберг условились продолжать контакты США и НАТО по РФ и Украине

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг условились о продолжении консультаций по России и Украине, выработке новой стратегической концепции альянса, а также вопросам разоружения. Об этом сообщил во вторник по итогам встречи Блинкена и Столтенберга на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО в Риге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Как говорится в распространенном им письменном заявлении, глава Госдепа прежде всего заверил Столтенберга в "непоколебимой приверженности" Соединенных Штатов НАТО и статье 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора. В ней закреплен принцип коллективной обороны альянса. Статья предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО.

Кроме того, стороны "обсудили важность продолжения консультаций и [обеспечения] единства альянса" по таким вопросам, как взаимодействие с Россией и Украиной, отметил Прайс. При этом он утверждал, что речь идет о "поддержке Украины против российской агрессии".

Наконец, Блинкен и Столтенберг подтвердили необходимость продолжения консультаций при "подготовке новой стратегической концепции НАТО, в делах контроля над вооружениями и региональной безопасности", добавил представитель внешнеполитического ведомства США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Россию как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная кампания является прикрытием "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".