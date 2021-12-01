СМИ: Япония отзовет свой эсминец из зоны Оманского залива

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии отзовет эсминец Сил самообороны, который с начала прошлого года вел патрулирование на Ближнем Востоке в зоне Оманского залива. Об этом сообщило в среду агентство Kyodo.

По его данным, вместо этого корабль предполагается использовать в водах вокруг Японии в связи с усилением активности Китая, главным образом в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином.

Что касается самой миссии по патрулированию в зоне Оманского залива, то она будет возложена на другой японский эсминец, который задействован в обеспечении безопасности транспортных средств в водах Аденского залива рядом с побережьем Сомали.

Корабль Сил самообороны Японии был направлен в Оманский залив в январе 2020 года с целью "сбора информации и исследований". Однако его использовали в том числе для охраны японских судов и направляемых в Японию грузов. Тегеран уведомлял Токио, что развертывание иностранных войск не способствует миру и безопасности в зоне Персидского залива. Япония со своей стороны заявляла, что ее корабль действовал самостоятельно и не был связан с международной коалицией, призванной контролировать судоходство в этом регионе.