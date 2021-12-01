СМИ: в Сенате США одобрили рассмотрение поправки с санкциями против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Демократы Сената Конгресса США согласились включить в рассматриваемый пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны на нынешний финансовый год (начался 1 октября) инициативу, предполагающую введение санкций против компаний за участие в сертификации газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщила во вторник газета The Hill со ссылкой на свои источники.

В понедельник республиканцы заблокировали дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета в верхней палате, в частности из-за отказа демократов обсуждать поправку о санкциях против трубопровода.

По данным издания, руководство Сената работает над достижением соглашения о принятии в среду проекта оборонного бюджета. Руководство фракций обеих партий в Сенате пока выясняет, будет ли кто-либо из законодателей выступать против данного предложения и решит его заблокировать. Законодатели намерены 1 декабря провести голосование по пакету из 21 поправки к проекту бюджета. В этот пакет был включен ряд предложений республиканцев, среди которых рестрикции против компаний за участие в сертификации газопровода. По данным The Hill, Госдепартамент пытался убедить демократов в Сенате заблокировать данную поправку.

Как ожидается, после утверждения 21 поправки Сенат будет голосовать по окончательному принятию проекта оборонного бюджета на примерно $770 млрд. Как отмечает издание, договоренности пока окончательно не утверждены. "Мы только что получили новое предложение от демократов. Мы отправили им предложение ранее сегодня <...>, и поэтому я надеюсь, что мы получим что-то, что позволит процессу двигаться дальше", - отметил во вторник заместитель лидера республиканского меньшинства в Сенате Джон Тьюн (от штата Южная Дакота). Отвечая на вопрос о том, что республиканцы хотят провести голосование по поправке, связанной с "Северным потоком - 2", он подчеркнул: "Это очень важно".

О ситуации вокруг газопровода

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с ТАСС, что не видит рисков для сертификации "Северного потока - 2" из-за возможных новых санкций США.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировали закончить до конца 2019 года, однако из-за рестрикций США работы задерживались.

Палата представителей Конгресса в конце сентября одобрила проект оборонного бюджета на нынешний финансовый год, в документ были включены антироссийские законодательные инициативы, в том числе касающиеся "Северного потока - 2". Сенат начал рассматривать эту инициативу и намерен включить в нее ряд поправок. После одобрения документа сенаторами конгрессмены должны будут вновь утвердить ее с учетом внесенных изменений, после чего проект бюджета направят на подпись главе государства.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.