Токио ограничит выдачу "исключительных разрешений" на въезд в страну

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии в рамках общего усиления ограничений на выдачу виз иностранным гражданам ужесточит подход к утверждению так называемых исключительных разрешений на въезд в страну, которые выдавали, в частности, зарубежным деятелям культуры и спорта. Такая мера будет введена для предотвращения распространения новых штаммов коронавируса, сообщил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Правительство ужесточит требования к выдаче "исключительных разрешений" на въезд для иностранцев, - сказал он. - Контроль на границах будет еще больше усилен в интересах борьбы с распространением инфекции, включая новые штаммы коронавируса".

Выдача "исключительных разрешений" на въезд распространяется в том числе на родственников граждан Японии и на лиц, связанных с выполнением важных миссий, например дипломатических и культурных. В рамках такой системы в Японию допускались в порядке исключения некоторые музыкальные коллективы и исполнители. Во время токийской летней Олимпиады в нынешнем году в страну по "исключительным разрешениям" въехали более 47 тыс. человек. В октябре такие визы получили почти 20 тыс. иностранцев.

Правительство Японии в связи с распространением в мире омикрон-штамма с 30 ноября вновь полностью приостановило выдачу новых виз для граждан всех стран. Такие меры будут действовать, пока специалисты не сделают выводы об опасности нового варианта коронавируса. В случае необходимости власти продлят въездные ограничения.

В настоящее время в страну могут свободно въехать только японские граждане, аккредитованные дипломаты и иностранцы, имеющие разрешение на длительное или постоянное проживание.