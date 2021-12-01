В ЕС прокомментировали результаты выборов в Киргизии

БИШКЕК, 1 декабря. /ТАСС/. Сокращение полномочий парламента в Киргизии негативно отразилось на активности избирателей в ходе состоявшихся в республике выборов депутатов высшего законодательного органа. Об этом говорится в заявлении Евросоюза, опубликованном в среду представительством ЕС в Бишкеке.

"ЕС поддерживает ранее опубликованные предварительные выводы и заключения миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами. Она пришла к выводу, что ослабившие роль парламента важные изменения в законодательстве, включая принятие новой конституции, а также обширные законодательные поправки перед выборами, оказали негативное влияние на значимое участие избирателей. Несмотря на то что процесс был мирным и хорошо организованным, БДИПЧ ОБСЕ выделила такие недостатки, как подкуп голосов и нарушение процедур агитации. Проблемы также были отмечены во время подсчета голосов и на начальных этапах подведения итогов", - отмечается в сообщении.

Евросоюз также призвал киргизские власти расследовать и объяснить "технические трудности, связанные с подсчетом голосов в день выборов, и принять меры для их предотвращения в будущем". В ЕС считают, что нынешние выборы в Киргизии стали "необходимым, хоть и долго откладываемым шагом на демократическом пути страны после признания властями недействительными результатов парламентских выборов от 4 октября 2020 года". В целом, отмечается в сообщении, выборы прошли "организованно и конкурентно", а основные свободы и прозрачность процесса "были обеспечены".

Парламентские выборы в Киргизии

Выборы в Жогорку Кенеш (Верховный совет) седьмого созыва состоялись в Киргизии 28 ноября по смешанной системе - 54 депутата избирались по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендовали 1,3 тыс. человек. По предварительным данным, в состав парламента проходят шесть партий - "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Ыйман нуру" ("Свет веры"), "Альянс" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Явка составила около 35%, продолжается ручной подсчет голосов.

В воскресенье на сайте ЦИК республики во время обработки поступающих с участков от электронных избирательных урн сведений произошел сбой в системе. В результате страница некоторое время была недоступна для просмотра. После возобновления ее работы на ней появились сведения, которые отличались от предыдущей версии. В ЦИК заверили, что это была техническая ошибка со стороны оператора, которую удалось быстро исправить. Данный факт дал повод представителям пяти партий заявить о том, что они отказываются признавать итоги голосования.

Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства. В апреле в стране были приняты поправки в основной закон, которые ограничили права парламента и правительства, но усилили полномочия президента.