СМИ: бывшую главу Мьянмы могут приговорить к 100 годам тюрьмы

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Арестованная после военного переворота бывшая фактическая руководительница Мьянмы Аун Сан Су Чжи может быть приговорена в общей сложности к 100 годам тюрьмы, если суд утвердит все предъявленные ей обвинения. Об этом сообщило в среду японское информационное агентство Kyodo.

По его данным, во вторник Аун Сан Су Чжи было предъявлено новое обвинение в коррупции. В тот же день ожидалось вынесение ей приговора по одному из дел, однако оно было отложено до 6 декабря без разъяснения причин.

Всего 76-летней Аун Сан Су Чжи предъявлено сейчас 10 уголовных обвинений, включая нарушение законодательства о неразглашении государственных секретов, принятого еще в годы, когда Мьянма была британской колонией. Основной массив обвинений связан с коррупцией, в частности с растратой государственных средств при покупке вертолета. Аун Сан Су Чжи обвиняют также в получении взятки в размере 600 тыс. долларов и золотых украшений.

Аун Сан Су Чжи в качестве государственного советника фактически руководила гражданским правительством Мьянмы. Она была арестована после состоявшегося в стране 1 февраля военного переворота. Командование вооруженных сил ввело чрезвычайное положение и сместило гражданское правительство, обвинив его в фальсификации результатов всеобщих парламентских выборов в ноябре 2020 года. На них убедительную победу одержала Национальная лига за демократию, объединяющая сторонников Аун Сан Су Чжи. Многие из них также были арестованы.