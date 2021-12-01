СМИ: Токио потребовал прекратить полеты боевых самолетов ВВС США F-16

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Японии Нобуо Киси в среду потребовал прекратить в стране полеты боевых самолетов ВВС США F-16, один из которых во вторник после неполадки сбросил во время полета свои подвесные топливные баки в густонаселенном районе на севере острова Хонсю. Глава военного ведомства сообщил об этом на экстренном совещании, посвященном инциденту, передает информационное агентство Kyodo.

По его данным, министр добивается прекращения полетов до тех пор, пока ВВС США не примут убедительных мер по обеспечению безопасности. Он также требует предоставления всей информации о случившемся местным властям.

Ранее в среду Министерство обороны Японии сделало представление американскому военному командованию в связи с этим инцидентом. В течение дня место происшествия посетит заместитель главы этого ведомства, который также обсудит ситуацию с представителями региональных властей.

Первоначально американская сторона сообщила, что топливные баки были сброшены самолетом с базы ВВС США Мисава вдали от населенных пунктов. Однако по крайней мере один из них был обнаружен японской стороной в пределах одного из поселков. По данным Киодо, топливный бак упал всего в 20-30 метрах от жилого дома. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало, но упавший бак повредил барьерное ограждение на одной из местных автомобильных дорог.

После сброса баков F-16 совершил экстренную посадку в аэропорту Аомори на севере Японии. В связи с его нештатным приземлением была временно закрыта взлетно-посадочная полоса, работа которой возобновилась только к середине ночи. Ранее американские F-16 уже сбрасывали топливные баки на территории Японии в ходе нештатных ситуаций. В 2015 году самолет такого типа сбросил баки в Японском море недалеко от префектуры Аомори, а в 2018 году бак был сброшен в озеро Огавара в той же префектуре.