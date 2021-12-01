{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: ФБР имеет доступ к данным пользователей WhatsApp и iMessage

По данным журнала Rolling Stone, речь идет о списке контактов, информации о звонках и переписках

ТАСС, 1 декабря. Федеральное бюро расследований (ФБР) и правоохранительные органы США получают метаданные пользователей приложений WhatsApp и iMessage. Об этом в понедельник сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на имеющийся в своем распоряжении документ.

В документе отмечается, что правоохранительные органы получают доступ к конфиденциальным данным пользователей при наличии ордера на обыск либо по решению суда. Спецслужбы могут узнавать обо всех контактах клиента WhatsApp.

ФБР также может получить данные о звонках и переписках пользователя. При этом информация обновляется каждые 15 минут, отмечает журнал. Представитель WhatsApp подтвердил существование подобной процедуры.

Теги
США
Спецслужбы Киргизии опровергли сообщения о причастности Турции к попытке госпереворота
В стране ранее задержали депутата парламента Бакытбека Жетигенова и трех кандидатов в депутаты от Партии зеленых, которые, по версии спецслужб, готовились после завершения парламентских выборов совершить насильственный захват власти
Читать полностью