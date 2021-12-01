Эрдоган рассчитывает провести 3 декабря телефонные переговоры с Путиным

РИГА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести 3 декабря телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых может затронуть ситуацию на Украине. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Риге, где проходит встреча глав МИД НАТО.

"Мы находимся в контакте с двумя сторонами [Россией и Украиной], и мы выступаем за деэскалацию. Недавно я провел переговоры с главами МИД [РФ Сергеем] Лавровым и [Украины Дмитрием] Кулебой. В пятницу наш президент собирается провести переговоры с президентом Путиным", - сказал турецкий министр в ответ на просьбу журналиста прокомментировать напряженность между РФ и Украиной.

Турция считает, что санкции против России не "решат проблему" и не помогут Украине, отметил Чавушоглу.