Спецслужбы Киргизии опровергли сообщения о причастности Турции к попытке госпереворота

БИШКЕК, 1 декабря. /ТАСС/. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии в среду опроверг информацию о причастности Турции к попытке государственного переворота в республике.

Комментируя соответствующие сообщения СМИ, в ведомстве заявили, что "данная информация является фейковой и не соответствует действительности". В сообщении также подчеркивается, что "ни одно из иностранных государств не может вмешиваться во внутриполитические дела Кыргызстана", а ГКНБ не допустит вмешательства и попыток внешних сил оказать влияния на процессы в обществе и государстве.

В Киргизии 26 ноября задержали депутата парламента Бакытбека Жетигенова и трех кандидатов в депутаты от Партии зеленых, которые, по версии спецслужб, готовились после завершения парламентских выборов совершить насильственный захват власти.

Позднее Telegram-канал WarGonzo российского военного корреспондента Семена Пегова сообщил со ссылкой на источники в силовых структурах Киргизии, что за попыткой госпереворота якобы стоят НКО, связанные с Турцией и ее фондами, которые работают на территории республики.

Выборы в Жогорку Кенеш (Верховный совет) седьмого созыва Киргизии состоялись 28 ноября. По предварительным данным ЦИК, в состав парламента проходят шесть партий - "Ата-Журт Кыргызстан", ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Ыйман Нуру" ("Свет веры"), "Альянс" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Явка составила около 35%, продолжается подсчет голосов.

Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.