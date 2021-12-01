В Раде заявили, что за посланием Зеленского последуют серьезные изменения для общества

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Послание президента Украины Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении страны, с которым он выступит в среду в Верховной раде, будет иметь фундаментальный характер, за ним последуют достаточно серьезные изменения в жизни общества. Такое мнение высказал депутат Рады от партии "Слуга народа", глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

"Речь президента будет очень фундаментальной. Будет очень много того, чего не ожидают. Я думаю, что много кто будет, возможно, шокирован, удивлен, но эта речь - это не просто для конституции и выполнения конституционного долга президента. Это фундаментальный акт, за которым последуют достаточно серьезные изменения в обществе", - сказал он в среду в эфире канала UkrLive. При этом политик не уточнил, о чем именно будет говорить президент.

В среду правительственный квартал Киева, где находятся здание Рады, резиденция президента и Дом правительства, оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, проезд транспорта ограничен. Некоторые улицы перегорожены военными грузовиками. Возле парламента усилена охрана, а журналистам, чтобы пройти к нему, приходится преодолеть несколько кордонов полиции.

Одновременно на площади Независимости в центре города представители националистических организаций собираются на акцию по случаю восьмой годовщины первых столкновений протестующих и полиции в ходе госпереворота. Демонстранты также намерены потребовать от Зеленского убрать из своего окружения людей, которых они считают "пророссийскими агентами". В этом списке глава офиса президента Украины Андрей Ермак, первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслан Демченко и заместитель главы офиса президента Олег Татаров.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский накануне предупредил протестующих, что в рядах полиции и Нацгвардии служат люди, которые прошли "майданы" и участвовали в силовой операции в Донбассе, они не допустят провокаций во время массовых акций.