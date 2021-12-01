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Опрос: на Украине растет доля граждан, считающих неправильным направление развития страны

Только 18,6% респондентов считают, что дела в стране идут в правильном направлении

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Большинство жителей Украины считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду результаты опроса Киевского международного института социологии.

По данным опроса, за последний месяц количество тех, кто считает, что события на Украине движутся в неправильном направлении, возросло с 61,7% до 65,9%. При этом лишь 18,6% респондентов считают, что дела в стране идут в правильном направлении.

Опрос проводился с 26 по 29 ноября методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1 203 респондента из всех регионов Украины. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,2%.

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Украина
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