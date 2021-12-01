Минобороны Польши вызовет белорусского военного атташе из-за стрельбы на границе

ВАРШАВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Польши заявило о планах вызвать военного атташе Белоруссии из-за стрельбы из пневматического оружия с белорусской стороны границы. Соответствующее заявление размещено в среду в "Твиттере" главы ведомства Мариуша Блащака.

"Провокации белорусских служб совершенно недопустимы. В министерство обороны будет вызван военный атташе Белоруссии с целью разъяснения инцидента в районе Тересполя", - написал он.

Минобороны Польши ранее информировало, что "в районе Тересполя были обстреляны осветительные столбы, установленные солдатами Войска Польского на границе с Белоруссией". "Рефлекторы были разбиты в результате выстрелов из пневматического оружия", - указано в сообщении. По утверждению польского ведомства, стрельба велась с территории Белоруссии.