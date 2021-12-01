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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Минобороны Польши вызовет белорусского военного атташе из-за стрельбы на границе

Пограничный переход в Кузнице Leonid Shcheglov/BelTA via AP
Описание
Пограничный переход в Кузнице
© Leonid Shcheglov/BelTA via AP

ВАРШАВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Польши заявило о планах вызвать военного атташе Белоруссии из-за стрельбы из пневматического оружия с белорусской стороны границы. Соответствующее заявление размещено в среду в "Твиттере" главы ведомства Мариуша Блащака.

"Провокации белорусских служб совершенно недопустимы. В министерство обороны будет вызван военный атташе Белоруссии с целью разъяснения инцидента в районе Тересполя", - написал он.

Минобороны Польши ранее информировало, что "в районе Тересполя были обстреляны осветительные столбы, установленные солдатами Войска Польского на границе с Белоруссией". "Рефлекторы были разбиты в результате выстрелов из пневматического оружия", - указано в сообщении. По утверждению польского ведомства, стрельба велась с территории Белоруссии.

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БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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