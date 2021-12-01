Глава МИД Словакии выступил за диалог с Россией

ПРАГА, 1 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок на встрече глав МИД стран - участниц НАТО в Риге высказался за диалог с Россией. Его слова привело в среду информационное агентство TASR.

"Словакия, как и Североатлантический альянс, хочет иметь конструктивные отношения с Россией и вести с ней открытый диалог", - отметил Корчок.

"Также мы хотим говорить с Россией о ее шагах", - продолжил глава МИД Словакии, не уточнив, о каких именно действиях идет речь. По его мнению, совершая эти шаги, Москва якобы "постепенно сходит с ключевых опор архитектуры европейской безопасности, которую помогала создавать". "Мы не удовлетворены данной ситуацией и реакцией на нее со стороны России, но и далее будет стремиться к взаимному диалогу", - заключил Корчок.

Министр также высказался за диалог между Москвой и Киевом, который должен привести к разрядке напряженности на российско-украинской границе, вызванной, как он утверждает, сосредоточением близ нее подразделений и техники ВС РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что в Москве фиксируют исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить РФ как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная активность является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Кроме того, Песков отмечал, что "совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории" России ассоциировать с агрессивными планами.