Около 100 человек на митинге в Бишкеке требуют отмены итогов выборов в парламент Киргизии

БИШКЕК, 1 декабря. /ТАСС/. Митинг с требованием не признавать результаты прошедших в Киргизии парламентских выборов начался в среду у здания ЦИК республики в Бишкеке. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.

В акции принимают участие около 100 человек. По словам собравшихся, они представляют партии, которые не прошли в новый состав высшего законодательного органа. "Мы требуем признать результаты голосования недействительными, провести повторные выборы и привлечь к ответственности за допущенные нарушения членов ЦИК", - заявил один из митингующих.

У места проведения акции дежурят сотрудники милиции, которые не вмешиваются в происходящее.

Выборы в Жогорку Кенеш (парламент) седьмого созыва состоялись 28 ноября. По предварительным данным, в парламент проходят шесть партий - "Ата-Журт Кыргызстан", ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Ыйман Нуру" ("Свет веры"), "Альянс" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Явка составила около 35%, продолжается подсчет голосов.

В воскресенье на сайте ЦИК республики во время обработки поступающих с участков от электронных избирательных урн сведений произошел сбой в системе. В результате страница некоторое время была недоступна для просмотра. После возобновления работы на ней появились сведения, которые отличались от предыдущей версии. В ЦИК заверили, что это была техническая ошибка со стороны оператора, которую удалось быстро исправить. Данный факт дал повод представителям пяти партий заявить, что они отказываются признавать итоги голосования.

Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.