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Офис президента Украины заявил, что Киев никогда не заявлял о выходе из минских соглашений

Глава офиса Андрей Ермак отметил, что у Киева очень много вопросов к минским соглашениям

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев никогда не объявлял о выходе из минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

"К ним [минским соглашениям] у нас, мягко говоря, очень много вопросов. Но сразу хочу для всех критиков сказать, что мы никогда не заявляли, что мы выходим из них. Документы подписаны от имени нашего государства и на сегодняшний день являются единственной базой для переговоров. И даже на этой базе мы отстаиваем национальные интересы Украины", - сказал он в опубликованном в среду интервью агентству РБК-Украина.

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