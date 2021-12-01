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Кризис на Украине

В Дании заявили о готовности применять серьезные санкции для защиты порядка в Европе

Глава МИД королевства Еппе Куфуд предупредил Россию, что "любое вмешательство, любая военная операция, которая нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, повлечет за собой серьезный ответ со стороны Запада"

РИГА, 1 декабря. /ТАСС/. Дания готова применять серьезные санкции для защиты порядка в Европе, а также в случае нарушения территориальной целостности Украины. Об этом министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд заявил в среду журналистам в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО.

"Мы предупреждаем Россию, что любое вмешательство, любая военная операция, которая нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, повлечет за собой серьезный ответ со стороны Запада, со стороны всего мира. С датской стороны мы готовы прибегать к значительным санкциям и другим инструментам для защиты существующего порядка в Европе, при котором такая страна, как Украина, должна, безусловно, быть свободной и независимой", - отметил Куфуд.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Кроме того, Песков отмечал, что "совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории" России ассоциировать с агрессивными планами.

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