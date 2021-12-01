Япония призвала США приостановить полеты F-16 над территорией страны

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Японии призвали американское военное командование приостановить полеты истребителей F-16 над японской территорией из соображений безопасности. Об этом в среду сообщил журналистам министр обороны Японии Нобуо Киси.

Во вторник истребитель ВВС США совершил экстренную посадку в аэропорту Аомори на севере Японии, предварительно сбросив два топливных бака. Изначально американская сторона сообщила, что топливные баки были сброшены вдали от населенных пунктов, однако по крайней мере один из них был обнаружен японской стороной в жилом районе. По данным агентства Киодо, топливный бак упал всего в 20-30 метрах от жилого дома. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало, однако, согласно последней информации, при падении топливный бак повредил барьерное ограждение на одной из местных автомобильных дорог.

"Недавний инцидент с истребителем вызвал беспокойство у населения, мы серьезно отнеслись к произошедшему. В этой связи мы призвали американскую сторону приостановить полеты F-16 до осуществления всех мер по обеспечению безопасности", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

В связи с произошедшим Министерство обороны Японии в среду сделало представление американскому военному командованию, потребовав в полной мере соблюдать меры безопасности и не допустить повторения подобных инцидентов.

Ранее американские F-16 уже сбрасывали топливные баки на территории Японии в ходе нештатных ситуаций - в 2015 году истребитель ВВС США сбросил топливные баки в Японском море недалеко от префектуры Аомори, а в 2018-м бак был сброшен в озеро Огавара в той же префектуре.