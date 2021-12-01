{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский заявил, что не сможет прекратить конфликт в Донбассе без прямых переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский (справа) Иван Николаев/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский (справа)
© Иван Николаев/ТАСС

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не сможет прекратить вооруженный конфликт в Донбассе без прямых переговоров с Россией. Об этом он заявил в среду, выступая в Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

"Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сегодня это признали уже все внешние партнеры, но некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить [с РФ], зная, что у нас сильная и мощная армия", - сказал он.

Китай выразил решительный протест Японии из-за высказываний Абэ о Тайване
Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, отметил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь
Читать полностью