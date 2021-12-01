Reuters: Китай призвал Индонезию прекратить разработку углеводородов в спорной акватории

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пекин призвал Джакарту остановить разработку нефтегазовых месторождений в спорной акватории Южно-Китайского моря. Как сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники, Китай впервые направил Индонезии такую просьбу.

По данным источников, китайская сторона направила в МИД Индонезии письмо с просьбой остановить работу морской буровой установки, находящейся, по их словам, на территории КНР. "Наш ответ был очень решительным - мы не собираемся останавливать бурение, потому что это наше суверенное право", - сказал агентству индонезийский депутат из парламентского комитета по национальной безопасности Мухаммад Фархан, который был проинформирован о письме. "Это было довольно пугающе, потому что это была первая попытка китайских дипломатов выдвинуть свою повестку в соответствии с линией девяти пунктиров против наших прав, базирующихся на международном морском праве", - сказал Мухаммад Фархан.

Представитель Министерства иностранных дел Индонезии сообщил агентству, что "любое дипломатическое общение между государствами носит приватный характер и его содержание не подлежит разглашению".

Обширные акватории Южно-Китайского моря, включающие архипелаг Спратли и Парасельские острова, уже много лет остаются причиной многонационального конфликта стран этого региона. Китай определяет территорию, на которую он претендует, с помощью так называемой линии из девяти пунктиров. Эта U-образная линия опускается от южного побережья Китая до вод к северу от острова Борнео. Другие страны Юго-Восточной Азии не признают данную маркировку Пекина.

Ценность акватории Южно-Китайского моря представляют богатые биоресурсы, стратегическое расположение на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальные запасы нефти и минерального сырья.