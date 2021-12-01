Боррель обсудил с премьером Украины ситуацию на восточной границе страны

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем ситуацию с безопасностью на восточной границе страны.

"Встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем для обсуждения ситуации с безопасностью на восточной границе Украины и в незаконно аннексированном Крыму вследствие продолжающихся передвижений российских воинских подразделений и наращивания сил. ЕС твердо и решительно поддерживает территориальную целостность Украины", - написал Боррель в среду на своей странице в Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "совершенно неправильно" любые перемещения ВС РФ по российской территории ассоциировать с агрессивными планами.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.