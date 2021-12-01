Вучич назвал Россию желанным и необходимым для Сербии партнером

БЕЛГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Сербия видит в лице России желанного и необходимого партнера во всех сферах сотрудничества. Об этом в среду в рамках международной межпартийной видеоконференции на тему "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение" заявил президент Сербии и председатель Сербской прогрессивной партии (СПП) Александар Вучич.

"В широком процессе реиндустриализации Сербии, ускоренного строительства ее инфраструктуры и укрепления армии Россия не только желаемый, но и просто необходимый Сербии партнер", - подчеркнул Вучич. Он также отметил, что Сербская прогрессивная партия является партнером "Единой России" со дня своего учреждения.

"У Сербии и России, как и у "Единой России" и "Сербской прогрессивной партии", свои пути, свои интересы и приоритеты, однако, в наших отношениях всегда присутствует большая искренность, подразумевающая готовность понять и полностью принять желания, высказанные другой стороной", - заявил президент. В ходе своего видеообращения сербский лидер обратил внимание на то, что в настоящее время обе страны "переживают беспрецедентную политическую и экономическую экспансию", а регулярные консультации двух стран в свою очередь "являются важной частью стратегического партнерства двух партий".

Завершая свое выступление, Александар Вучич выразил большую благодарность президенту России Владимиру Путину за помощь и поддержку, которая "всегда оказывалась Сербии, сербскому народу и Сербской прогрессивной партии".

Международная конференция проходит в день 20-летнего юбилея "Единой России". В ней принимают участие главы и руководители ведущих политический партий более чем 30 стран.

"Единая Россия" была образована 1 декабря 2001 года в форме объединения движения "Единство", избирательных блоков "Отечество - Вся Россия" и "Наш дом - Россия". Председателем партии с 2012 года является заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Структура "Единой России" состоит из региональных, местных и первичных отделений. Региональные отделения партии созданы во всех 85 субъектах РФ.