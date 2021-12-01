В ЦИК Киргизии отметили, что система подсчета голосов работает надежно

БИШКЕК, 1 декабря. /ТАСС/. Сайт Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в Киргизии в день парламентских выборов подвергался хакерским атакам, но вмешательство в его работу исключено, и система работает надежно. Об этом заявила в среду председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова на встрече с представителями политических партий страны.

"Возможности вмешательства в работу сайта ЦИК нет, система работает надежно", - сказала она. По ее словам, произошедший 28 ноября сбой в работе сайта во время предварительного подсчета голосов является "механической ошибкой", которая была оперативно устранена.

Ранее секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов заявил, что в день парламентских выборов сайт ЦИК подвергся хакерским атакам предположительно с территории 20 стран.

"Такие атаки были, но это сопровождает работу любого значимого сайта", - подтвердила Шайлдабекова. По ее словам, подобные случаи неоднократно фиксировались и во время предыдущих выборов. "Все эти попытки были отражены, правда нам пришлось принимать для этого дополнительные меры", - отметила глава ЦИК. Она заверила, что эти атаки не повлияли на процесс голосования и подсчет протоколов.

Сбой на сайте ЦИК

В воскресенье на сайте ЦИК республики во время обработки поступающих с участков от электронных избирательных урн сведений произошел сбой в системе. В результате страница некоторое время была недоступна для просмотра. После возобновления ее работы на ней появились сведения, которые отличались от предыдущей версии. В ЦИК заверили, что это была техническая ошибка со стороны оператора, которую удалось быстро исправить. Данный факт дал повод представителям пяти партий заявить о том, что они отказываются признавать итоги голосования.

Выборы в Жогорку Кенеш (Верховный Совет) седьмого созыва Киргизии состоялись 28 ноября по смешанной системе - 54 депутата избирались по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендовали 1,3 тыс. человек. По предварительным данным, в состав парламента проходят шесть партий - "Ата-Журт Кыргызстан", ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Ыйман Нуру" ("Свет веры"), "Альянс" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Явка составила около 35%, продолжается ручной подсчет голосов.

Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.