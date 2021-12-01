Зеленский пообещал завершить внедрение международного контроля при назначении судей

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал завершить в стране судебную реформу, которая предусматривает международный контроль при назначении судейского корпуса.

"Судебная реформа на Украине. Здесь гордиться пока нечем. Мы только в начале пути, мы только проголосовали первые два закона. Судебная реформа на Украине начата не впервые, но впервые она будет доведена до конца", - сказал президент в среду, выступая с ежегодным посланием Верховной раде. При этом Зеленский поблагодарил международных партнеров, которые поддерживают Украину на этом пути.

Послы стран Группы семи (G7) и ЕС неоднократно призывали Украину ускорить темпы судебной реформы. В офисе президента регулярно проходят рабочие совещания с их участием.

Верховная рада ранее одобрила два ключевых закона, необходимых для проведения судебной реформы. Первый, принятый 29 июня, определяет порядок проведения конкурса и назначения на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Согласно документу, во время голосования при отборе членов комиссии решающий голос принадлежит международным экспертам. После избрания всех членов комиссия сможет приступить к назначению новых судей в инстанции общей и специальной юрисдикции.

Украинский парламент 14 июля одобрил закон, который наделяет международных экспертов ведущей ролью при формировании состава Высшего совета правосудия (ВСП). Документ предполагает создание этического совета, который будет определять соответствие кандидата на должность члена ВСП. Закон содержит ключевую правку, которую рекомендовала Венецианская комиссия Совета Европы, о том, что ни одно решение этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере два международных эксперта.